Rakibi karşısında iki defa geriye düşen siyah-beyazlı ekip ikinci yarıda etkili bir oyun sergiledi. İlk yarıyı 2-1 geride tamamlayan Beşiktaş, Josef de Souza'nın iki golüyle sahadan 2-2 berabere ayrıldı.

Bu sezon dördüncü kez rakipleriyle berabere kalan Beşiktaş, puanını 25'e yükseltti.

Süper Lig'de 10. kez puan kaybı yaşayan siyah-beyazlı ekip, 42 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor'un 17 puan gerisine düştü.

Önder Karaveli yönetiminde 4 puan

Beşiktaş, 19 Yaş Altı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli yönetimindeki 2 maçta 4 puan topladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifasının ardından görev verilen Karaveli yönetiminde geçen hafta Yukatel Kayserispor'u 4-2 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 17. haftada ise derbide Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Son 7 maç 6. puan kaybı

Beşiktaş, ligdeki son 7 maçında altıncı kez puan kaybı yaşadı.

Geçen hafta Yukatel Kayserispor'u mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa (1-1) ve Fenerbahçe (2-2) maçlarını beraberlikle tamamladı.

Beşiktaş son 7 maçta Atakaş Hatayspor'a (0-1), Trabzonspor'a (1-2), Aytemiz Alanyaspor'a (0-2) ve GZT Giresunspor'a (0-4) mağlup oldu.

Son dönemdeki derbi maçlarda kolay yenilmiyor

Beşiktaş son dönemde derbi maçta yenilmeme geleneğini sürdürdü.

Siyah-beyazlı ekip, son 7 sezonda teknik direktörler Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın'nın yanı sıra teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde Fenerbahçe ve Galatasaray ile 26 derbi maçına çıktı.

Söz konusu 7 sezondaki 26 derbi maçta Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı 12 galibiyet elde eden Beşiktaş, 8. kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, iki rakibine bu dönemde 6 kez mağlup oldu.

Bu periyotta Fenerbahçe ile 13 maça çıkan Beşiktaş, bunların 4'ünü kazandı. Rakibi karşısında 6 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, söz konusu karşılaşmalarda 3 kez mağlup oldu.

Beşiktaş, son 7 sezonda Galatasaray karşısında ise daha başarılı performans sergiledi. Sarı-kırmızılı rakibini 8 defa yenen siyah-beyazlı ekip, 2 maçı berabere tamamladı. Beşiktaş, son 7 sezonda Galatasaray'a 3 kez yenildi.

Bu sezonun ilk derbi maçında Galatasaray'ı evinde 2-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve 2 derbi maçında 4 puan topladı.

Siyah-beyazlı ekip ayrıca Fenerbahçe'ye son 4 maçta mağlup olmadı. Bu sezon rakibiyle berabere kalan siyah-beyazlı ekip, geçen sezonki karşılaşmaları 4-3'lük galibiyet ve 1-1 beraberlikle tamamladı.

2019-2020 sezonunda ikinci yarısında rakibini 2-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, ilk yarıdaki derbi mücadelesinde ise Fenerbahçe'ye 3-1 yenilmişti.

Kalesini yine kapatamadı

Beşiktaş ligde üst üste 13. maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı.

Sezonun ilk 4 maçında iyi savunma yaparak rakiplerine gol izni vermeyen siyah-beyazlı takım, söz konusu 13 maçta toplam 26 golü kalesinde gördü.

Josef'den 4. derbi golü

Beşiktaş adına 1-1 ve 2-2'lik skorlarda golü atan isim olan Josef de Souza, derbi maçlarda dördüncü kez gol sevinci yaşadı.

Brezilyalı futbolcu, geçen sezon Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçta fileleri bir kez havalandırmıştı.

Süper Lig'de daha önce Fenerbahçe forması giyen Josef, 2016-2017 sezonunda sarı-lacivertli takımın Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendiği karşılaşmada da golü atan oyuncu olmuştu.

Josef, siyah-beyazlı formayla bu sezon ayrıca Adana Demirspor maçında gol atma sevinci yaşadı.

Vida'dan büyük hata

Beşiktaş, tecrübeli savunma oyuncusu Domagoj Vida'nın büyük hatası sonrası 2-1 geriye düştü.

Fenerbahçe savunmasından atılan uzun topta Vida, rakibinin baskısı sonrası topu kalecisi Ersin'e göndermek istedi. Vida'nın vuruşunda kısa düşen topu Rossi aldı ve bu oyuncunun pasında Berisha meşin yuvarlağı 28. dakikada filelere gönderdi.

Necip Uysal sakatlandı

Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan Necip Uysal oyuna devam edemedi.

Fenerbahçe hücumu sırasında Mesut Özil'den topu almaya çalışırken sakatlanan Necip, tedavisinin ardından oyuna döndü. Bir süre sonra tekrar kendini yere bırakan siyah-beyazlı oyuncu, 23. dakikada yerini Serdar Saatçı'ya bıraktı.