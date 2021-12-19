Haber Giriş: 19 Aralık 2021 Pazar 21:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Fenerbahçe taraftarından istifa çağrısı
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçe’nin sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalmasının ardından taraftarlar Başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti.
Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.
Maçın ardından taraftarlar Başkan Ali Koç’u istifaya davet ederken, Aziz Yıldırım tezahüratlarında bulundu.
Bir süre protestolarına devam eden taraftarlar, olaysız şekilde dağıldı.
Etiketler: Fenerbahçe Ali Koç Derbi Beşiktaş Süper Lig
Sıradaki Haber
Bakan Kasapoğlu Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz