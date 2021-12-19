VakıfBank, organizasyonun son gününde finalde Ankara Spor Salonu'nda İtalya ekibi Imoco Volley ile karşılaştı.

Rakibini 15-25, 25-22, 22-25, 25-22 ve 7-15'lik setlerle 3-2 yenen VakıfBank, Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Organizasyon tarihinde daha önce 3 kez (2013, 2017, 2018) kupayı kazanan VakıfBank, dördüncü kez kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

İstanbul ekibi, daha önce 2011'de ikinci, 2016 ve 2019'da ise üçüncü olmuştu.

Karşılaşma karşılıklı sayılarla başladı. Pasör Cansu Özbay'ın yönetiminde Gabi ve Haak ile etkili hücum eden İstanbul ekibi, teknik molasına 12-7 önde girdiği ilk seti 25-15 kazandı.

İtalyan ekibi iyi başladığı 2. sette teknik molaya da 12-9 önde girdi. VakıfBank, Gabi ve Haak ile oyunda dengeyi kurdu ve 19-19'da skoru eşitledi. Etkili bloklar yapan İtalyan ekibi, seti 25-22 kazanarak durumu 1-1 yaptı.

Maçın 3. seti, iki takımın başantrenörlerinin hakem kararlarına itirazlarıyla başladı. Karşılıklı sayıların ardından sette İstanbul ekibi, teknik molaya 12-11 önde girdi. İyi servis ve bloklarla etkili olan VakıfBank, 25-22 kazanarak setlerde 2-1 öne geçti.

Haak ile hücumda etkili olan İstanbul temsilcisi, 4. setin ilk teknik molasına 12-9 önde girdi. Egonu ile oyunda dengeyi kuran İtalyan ekibi, teknik moladan sonra VakıfBank'ın sadece 1 sayı bulmasına izin verdi ve 13-13'te skoru eşitledi.

İtalyan ekibinin 19-16 öne geçmesinin ardından VakıfBank, mola aldı. Egonu ile etkili oyununu sürdüren Imoco Volley, 25-22 kazanarak setlerde 2-2 eşitliği sağladı.

Maçın son setine VakıfBank iyi başladı ve İtalyan ekibine skor 5-2'de mola aldırdı. Ogbogu, Hackley ve Haak ile iyi oyununu sürdüren VakfBank, seti 15-7 maçı da 3-2 kazanarak dünya şampiyonluğunu elde etti.

Salon: Ankara

Hakemler: Vladimir Oleynik (Rusya), Vlastimil Kovar (Çekya)

Imoco Volley: Wolosz, Plummer, Folie, Egonu, Courtney, De Kruijf (Gennaro, Vuchkova, Gennari, Sylla, Caravello, Frosini)

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Haak, Hackley, Ogbogu (Ayça Aykaç, Meryem Boz, Buket Gülübay, Kübra Çalışkan)

Setler: 15-25, 25-22, 22-25, 25-22, 7-15

Süre: 108 dakika (23, 23, 27, 23, 12)

Bakan Kasapoğlu maçı takip etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Imoco Volley-VakıfBank maçını salonda izledi.

Bakan Kasapoğlu'na Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ eşlik etti.