Haber Giriş: Kaynak: AA
TFF'den seyirci kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarında localara kapasitesinin yüzde 50'si kadar seyirci alınabileceğini açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, ilgili kurum ve kurullarla görüşerek yaptığı değerlendirme sonucunda TFF Sağlık Kurulunun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına karar vermiştir." denildi.
Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve Misli.com 3. Lig ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarını kapsayan uygulamanın 17 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlayacağı bildirildi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 18:04
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