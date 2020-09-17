Haber Giriş: Kaynak: AA
TFF'den Azerbaycan Futbol Federasyonuna teşekkür
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), binasına Türk bayrağı asan Azerbaycan Futbol Federasyonuna teşekkür etti.
TFF'nin Twitter hesabından "Teşekkürler kardeş" diyerek başlayan mesajda, "Neftçi-Galatasaray maçı öncesinde binasındaki Azerbaycan bayrağının yanına Türk bayrağını da asan Azerbaycan Futbol Federasyonuna gösterdikleri qardeşlik için təşəkkür edirəz." denildi.
Təşəkkürler Qardaş!— TFF (@TFF_Org) September 17, 2020
Neftçi-Galatasaray maçı öncesinde binasındaki Azerbaycan bayrağının yanına Türk bayrağını da asan Azerbaycan Futbol Federasyonu'na gösterdikleri qardeşlik için təşəkkür edirəz #BirMillətİkiDövlət pic.twitter.com/fw36c1U98g
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