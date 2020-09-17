Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamaya göre, futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

"Anlaşmaya göre oyuncuya 2020-2021 futbol sezonu için 1 milyon 300 bin euro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak 140 bin euro ödenecektir."

Geçen sezonun devre arasında Bristol City'ye kiralanan Afobe, Championship'te çıktığı 12 maçta 3 gol atma başarısı göstermişti.

Afobe Trabzonspor'da, yeni sezonda 79 numaralı formayı giyecek.