Haber Giriş: Kaynak: AA
Vitesse'de 8 kişi koronavirüse yakalandı
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Vitesse'de teknik direktör Thomas Letsch dahil teknik ekipten 8 kişi koronavirüse yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik ekipten 8 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Alman çalıştırıcı Letsch'in de dahil olduğu 8 çalışanın takımdan ayrılarak izolasyon sürecine girdikleri belirtildi.
Vitesse'nin 19 Eylül Cumartesi günü Sparta'yı konuk edeceği lig maçında 52 yaşındaki Letsch, takımının yedek kulübesindeki yerini alamayacak.
Etiketler: Vitesse koronavirüsSon Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 13:46
Son Haberler
- 14:34
- 14:35
- 14:29
- 14:18
- 14:27
Sıradaki Haber
Bakan Kasapoğlu Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz