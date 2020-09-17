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Bakan Kasapoğlu Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı idam edilişlerinin 59. yılında bir kez daha rahmetle andığını belirtti.
Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "27 Mayıs zulmüne kurban verdiğimiz merhum Başbakan Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmetle anıyorum. Askeri darbeler, hukuk ve demokrasi düşmanlığıdır. Milli iradeye ket vurmaya kalkan bütün darbecileri lanetliyorum." ifadelerini kullandı.
27 Mayıs zulmüne kurban verdiğimiz merhum Başbakan #AdnanMenderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmetle anıyorum.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) September 17, 2020
Askeri darbeler, hukuk ve demokrasi düşmanlığıdır.
Milli iradeye ket vurmaya kalkan bütün darbecileri lanetliyorum. pic.twitter.com/rEWDrj9f3k
Etiketler: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Adnan Menderes fatin rüştü zorlu hasan polatkanSon Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 13:06
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