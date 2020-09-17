Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "27 Mayıs zulmüne kurban verdiğimiz merhum Başbakan Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmetle anıyorum. Askeri darbeler, hukuk ve demokrasi düşmanlığıdır. Milli iradeye ket vurmaya kalkan bütün darbecileri lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

27 Mayıs zulmüne kurban verdiğimiz merhum Başbakan #AdnanMenderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmetle anıyorum.



Askeri darbeler, hukuk ve demokrasi düşmanlığıdır.



Milli iradeye ket vurmaya kalkan bütün darbecileri lanetliyorum. pic.twitter.com/rEWDrj9f3k — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) September 17, 2020