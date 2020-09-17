Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Beşiktaş Gökhan Töre ile anlaştı
Beşiktaş, Gökhan Töre transferinde mutlu sona ulaştı.
Siyah beyazlılar, 28 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık anlaşmaya vardı.
Yeni Malatyaspor’dan bonservisini alan Gökhan, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş yönetimiyle bir araya gelmiş ancak sonuç alınamamıştı.
Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşen Gökhan Töre, anlaşmayı imzaladı. 28 yaşındaki oyuncu, siyah beyazlılardan 4 milyon lira kazanacak.
2019-20 sezonunda Yeni Malatyaspor formasıyla tüm kulvarlarda 28 maça çıkan Gökhan Töre, bin 792 dakika sahada kalarak 2 gol 5 asistlik katkı vermişti.
Etiketler: transfer Gökhan Töre BeşiktaşSon Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 15:44
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