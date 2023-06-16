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Spor
İHA 16.06.2023 18:05

TFF'de tek aday Mehmet Büyükekşi oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 22 Haziran tarihinde yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Başkan Mehmet Büyükekşi, başkanlık seçimine tek aday olarak girecek.

TFF'de tek aday Mehmet Büyükekşi oldu
[Fotograf: AA]

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili açıklama yapıldı.

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun 22 Haziran 2023 tarihinde yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurulu'ndaki başkan seçimi için adaylık başvuruları TFF Statüsü'nün 38. maddesi uyarınca 15 Haziran 2023 tarihinde sona ermiştir.

TFF Başkan Adaylığı için belirtilen sürede TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan başvurular neticesinde TFF Statüsü'nde belirtilen koşulları sağlayan ve belgeleri sunan Mehmet Büyükekşi, 22 Haziran 2023 tarihinde yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısında başkan adayı olmuştur.

TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan diğer adaylık başvuruları, TFF Statüsü'nde belirtilen başkan adaylığına ilişkin koşullarını taşımadığından kabul edilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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TFF Mehmet Büyükekşi
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