Balıkesir'de Sebeplili Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri başladı

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde Gönen Belediyesinin ev sahipliğinde, Gönen Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyona 34'ü baş pehlivan kategorisinde olmak üzere 230 kadar başaltı ve büyük orta kategorilerinde pehlivan katılıyor.

Güreşler, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Belediye Başkanı Palaz, Tarihi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Gönen Güreşleri Ağası Hüseyin Eroğlu, pehlivanlar ve güreş ağaları izleyicileri selamladı.

Organizasyonun ilk gününde minik, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta ve büyük orta boylarda müsabakalar yapıldı.