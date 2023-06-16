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Spor
AA 16.06.2023 17:39

A Milli Kadın Basketbol Takımı başantrenörü Ekrem Memnun: Turnuvaya büyük hayallerle geldik

2023 FIBA Avrupa Şampiyonası D Grubu ikinci maçında Macaristan'ı 69-68 mağlup eden A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Ekrem Memnun, her geçen gün oyunlarını geliştirdiklerini söyledi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı başantrenörü Ekrem Memnun: Turnuvaya büyük hayallerle geldik

Stozice Arena'daki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan deneyimli başantrenör, turnuvaya büyük hayallerle geldiklerini ve oyuncularına çok güvenip inandığını belirtti.

"Bu oyuncuların gelecekte büyük yerlerde olacağına inanıyoruz. Amacımız onların tecrübe kazanması, tırnaklarıyla emek vererek böyle turnuvalarda oynamaları lazım. En iyi koçlar, en iyi oyuncular, en iyi hakemler burada. Avrupa'nın iyileri burada. İnşallah dünyanın en iyileriyle de oynarlar."

Ekrem Memnun, bu takımın mirasının çok güçlü olduğunu, Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü bulunduğunu, olimpiyatlara üst üste katıldığını vurguladı. 

"Hak ettiğimiz yerde olacağız. Gelişmeyi düşünüyoruz. Mücadele etmek, oynamak, eğlenmek, hiçbir şeyden korkmamak gerek. Çok mu kolay? Çok zor. Çok sakatlıklarımız vardı. Burada tabii her takımın kendine göre derdi var. Ben bütün oyuncularımıza yürekten inanıyorum. Yeneriz, yine yeniliriz... Ama her gün gelişiyoruz. Bu takımın geleceğinin çok iyi olduğuna inanıyorum ve öyle de devam edeceğiz."

"Her maça aynı konsantrasyonla çıkıyoruz"

Milli basketbolcu Gökşen Fitik ise grupta her maçın öneminin farkında olduklarını ve her karşılaşmaya aynı konsantrasyonla çıktıklarını söyledi.

"Galibiyet aldığımız için çok mutluyuz. Verdiğimiz mücadeleden gurur duyuyorum. Adım adım mücadele ederek devam etmek istiyoruz. Bir sonraki maça hazırlanacağız. Umarım bizim için her şey çok güzel olacak."

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