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Spor
AA 16.06.2023 17:33

Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu 7-8 Temmuz'da yapılacak

Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu, bu yıl 7-8 Temmuz tarihlerinde Erciyes'te düzenlenecek.

Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu 7-8 Temmuz'da yapılacak
[Fotograf: AA]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde Middle Earth Travel organizasyonu ile bu yıl yedincisi gerçekleştirilecek organizasyon, Türkiye'nin yanı sıra diğer ülkelerden sporcuları da ağırlayacak.

Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu, 7-8 Temmuz'da koşulacak. Atletler, Erciyes Dağı'nda koşu deneyimi yaşayacak.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Merkezi İsviçre'de bulunan ve uluslararası dağ koşularının yönetici kurumları olan Uluslararası Patika Koşuları Birliği (ITRA), Uluslararası Gökyüzü Koşuları Federasyonu (ISF) takviminde de yer alan ve Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) gibi global otoriteler tarafından tanınan Erciyes Dağ Maratonu, ülkenin en önemli koşu müsabakalarından biri olarak ön plana çıkıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yarışlar, iki gün boyunca 64K, 45K, 25K, 12K ve Vertical Kilometer olmak üzere 5 etapta düzenlenecek.

Atletler, uluslararası kategori puanlarını hanesine yazdırmak için Erciyes'te kıyasıya mücadele edecek.

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