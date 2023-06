VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Sarah van Aalen'i kadrosuna kattı

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Almanya'nın SC Potsdam takımında forma giyen 23 yaşındaki pasörle sözleşme imzalandığı belirtildi.

Genç voleybolcu, geride kalan sezon SC Potsdam ile Almanya Süper Kupası'nda şampiyonluk yaşarken en değerli oyuncu seçilmişti.

Sarah Van Aalen is officially a member of VakıfBank Family!



We are delighted to welcome Sarah. We can't wait to reach new achievements together season ahead.#ForMore #VakifBankSK #VoleyBol #VolleyBall pic.twitter.com/jHOFaZJTSb