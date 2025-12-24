Puslu 8.9ºC Ankara
AA 24.12.2025 13:22

Atıl taşlık araziler tarıma kazandırılıyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde atıl durumda bulunan 50 bin dekar taşlık arazinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle tarıma kazandırılması hedefleniyor.

Atıl taşlık araziler tarıma kazandırılıyor

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral, AA muhabirine, Cumhuriyet tarihinin en büyük bölgesel kalkınma projelerinden biri olan GAP kapsamında 36 yıldır bölge illerinin gelişimi için çok yönlü çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Güneydoğu'nun Türkiye'nin tarımsal üretim lokomotifi durumunda olduğunu belirten Maral, bölgede geniş ve verimli tarım topraklarının etkin ve katma değerli bir formata dönüştürülmesini istediklerini ifade etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"2,5 milyon dönüm taşlık arazi var"

Bölgenin üretim potansiyelini artırmaya yönelik çalışmaları sürdürmekte kararlı olduklarını dile getiren Maral, atıl durumdaki taşlık arazilerin tarıma kazandırılarak milli ekonomiye katkı sağlanmasının planlandığını vurguladı.

Maral, şunları kaydetti:

"Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 2,5 milyon dönüm taşlık arazi var. Bu taşlık arazilerin de tarıma kazandırılabilecek bölgeleri var. Biyoçeşitliliğin korunacağı alanlar var ve müdahale edilmemesi gereken farklı amaçlarla belki ileride işlevsellendirilme potansiyeli olan alanlar var. Biz bu 2,5 milyon dönüm alanda şu an bir analiz çalışmasını tamamlamak üzereyiz. GAP Eylem Planı 2028 hedefi kapsamında bölgedeki 50 bin dekarlık atıl ve taşlık arazinin bulunduğu alanların ıslahına dönük çalışmalar yapacağız. Bir hektar kuru tarım arazisini suluya dönüştürdüğünüzde yaklaşık 1600 dolarlık bir katma değer artışı sağlıyorsunuz. Taşlık, tarıma hiç açılmamış bir arazide ise sıfırdan aslında 1900 dolara varan bir ilave gelir artışı sağlıyorsunuz. Arazinin tamamını düşündüğümüzde çok ciddi bir gelir rakamına tekabül ediyor."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

