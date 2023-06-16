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Spor
AA 16.06.2023 16:18

Türk Telekom Basketbol'da yol ayrımı

Basketbol Süper Lig ekiplerinden Türk Telekom, başantrenör Erdem Can'la yollarını ayırdığını açıkladı.

Türk Telekom Basketbol'da yol ayrımı
[Fotograf: İHA]

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Telekom Basketbol Takımı'nın başantrenörü olarak görev yapan Erdem Can'a bugüne kadar takımımıza yaptığı hizmetler ve sunduğu katkı için teşekkür ediyoruz. Kendisine yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz."

Türk Telekom, bu sezon ligde normal sezonu lider bitirmiş, play-off'ta da yarı final oynamıştı. Başkent ekibi, Avrupa Kupası'nda ise final oynama başarısı göstermişti.


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