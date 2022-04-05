Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 14:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TFF'de seçim tarihi belli oldu
[Fotoğraf: AA arşiv]
Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 16 Haziran'da yapılmasına karar verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu toplantısında TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 16 Haziran 2022 Perşembe günü saat 10.00’da Ankara’da yapılması kararlaştırıldı.
Toplantıda Olağan Seçimli Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimi ile birlikte Olağan Genel Kurul gerçekleştirilecektir.
İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı, 17 Haziran 2022 Cuma günü aynı saatte ve aynı yerde yapılacaktır.
Etiketler: TFF
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