TFF'den yapılan açıklamaya göre, başkan vekili Erhan Kamışlı ie TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan görevlerinden istifa etti.

TFF Başkanı Nihat Özdemir de, yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğü görevinden dün istifa etmişti.