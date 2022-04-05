Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 14:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan iki istifa daha
Türkiye Futbol Federasyonunda yönetim kurulu üyeleri Erhan Kamışlı ile Alkın Kalkavan istifa etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, başkan vekili Erhan Kamışlı ie TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan görevlerinden istifa etti.
TFF Başkanı Nihat Özdemir de, yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğü görevinden dün istifa etmişti.
TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan görevlerinden istifa etmiştir.— TFF (@TFF_Org) April 5, 2022
Kamuoyunun bilgilerine sunarız. pic.twitter.com/gFEA1NdbXm
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