UEFA, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Hollanda'nın Feyenoord takımı ile Çekya temsilcisi Slavia Prag arasında oynanacak maçta görev verdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, iki takım arasında 7 Nisan Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final müsabakasını Halil Umut Meler yönetecek.

Hollanda'nın Rotterdam şehrindeki Feyenoord Stadı'nda oynanacak maçta Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Cansu Tiryaki'yi Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda görevlendirdi

FIFA kokartlı hakem Cansu Tiryaki, 19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası B Ligi'nde düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Cansu Tiryaki, 6-12 Nisan 2022 tarihlerinde Slovenya'da düzenlenecek UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası B Ligi 2. Grup müsabakalarında görev alacak.

Müsabakalarda, FIFA kokartlı yardımcı hakem Sedef Aktan da görev yapacak.

UEFA gözlemcisi Dilan Deniz Gökcek İşcan ise aynı tarihlerde İngiltere'de oynanacak UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası A Ligi 3. Grup müsabakalarında gözlemci olarak görevlendirildi.