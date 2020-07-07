TFF'nin açıklamasına göre, Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği cezalara Konyaspor ve Antalyaspor kulüplerinin yaptığı itirazı görüştü.

Kurul, Hadziahmetovic'e verilen 2 maç men, Hakan Özmert'e verilen 3 maç men ve 13 bin liralık para cezalarında bir isabetsizlik bulunmadığına karar vererek cezaları onadı.