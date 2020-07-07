Süper Lig'in 31. haftasında 8 Temmuz Çarşamba günü Trabzonspor'a konuk olacak Akdeniz temsilcisinde, cezalı Hakan Özmert, Adis Jahovic ile sakatlanan Lukas Podolski, Sinan Gümüş, Ersan Gülüm, Fredy, Bahadır Öztürk ve Ondrej Celustka bu maçın kadrosuna dahil edilmedi.

Ligde 11 maç sonra geçen hafta lider Medipol Başakşehir'e sahasında 2-0 yenilen ve 37 puanla 10. sırada bulunan Fraport TAV Antalyaspor, 61 puanla ikinci sırada yer alan Trabzonspor'la deplasmanda oynayacağı maçtan puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.