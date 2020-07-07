Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2020 yıllık faaliyet programında yer alan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Tırmanışları" il temsilcilikleri bünyesinde o ildeki dağlarda gerçekleştirilecek. Anma tırmanışına, dağcılık lisansı vizeli olan sporcular katılabilecek.

Dağcılar, anma tırmanışıyla ilgili il temsilcilerinden bilgi alabilecek.

Yapılacak tırmanışın zorluk derecesine göre ekipman ve malzeme getirilmesi gerektiği ifade edildi.