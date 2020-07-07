Dünya Badminton Federasyonundan (BWF) yapılan açıklamada, "Süper Tur 100" organizasyonu kapsamında düzenlenmesi planlanan "Çin Masters" ve "Hollanda Açık" turnuvalarının, salgının devam etmesi nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Normalde geçen şubatta düzenlenmesi gereken Çin Masters, salgın nedeniyle ilk olarak mayıs, daha sonra ise ağustos aylarına ertelenmişti. Hollanda Açık'ın ise ekim ayında ülkenin Almere kentinde gerçekleştirilmesi planlanmıştı.