Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Konuk BtcTurk Yeni Malatyaspor, 68. dakikada Afriyie Acquah ile 1-0 öne geçti.

Kalan sürede iki ekip de yakaladıkları pozisyonları gole çeviremedi ve konuk ekip, sahadan kritik bir galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla BtcTurk Yeni Malatyaspor, puanını 32'ye çıkardı ve kümede kalma yolunda önemli bir virajı döndü.

Haftaya 3. sırada giren Demir Grup Sivasspor ise 54 puanda kaldı ve zirve yolunda bir yara daha aldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ligin ilk yarısında Malatya'da oynanan karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 3-1 kazanmıştı.

11. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayı önünden etkili vuruşunda, kaleci Farnolle topu kornere çeldi.

14. dakikada sağdan şekillenen Malatyaspor atağında Gökhan Töre'nin pasında Robin Yalçın'ın ceza yayı içinden plase vuruşunda, top yan direğe çarparak oyun alanını terk etti.

20. dakikada Umut Bulut'un sağdan ceza alanına gönderdiği topu kontrol eden Robin Yalçın'ın yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlağı güçlükle kontrol eden kaleci Samassa gole izin vermedi.

41. dakikada Emre Kılınç'ın ceza alanı dışından vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

54. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan ceza alanına ortasında Yatabare'nin kafa vuruşunda yan direğe çarpan top auta gitti.

67. dakikada Gökhan Töre'nin ceza alanı dışından şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

GOL - 68. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor golü buldu. Hafez'in pasında topla buluşan Acquah'ın ceza alanı dışından uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

79. dakikada Fernando'nun ceza alanı sol çaprazından vuruşunda top auta gitti.

82. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan kullandığı serbest vuruşta, arka direkte iyi yükselen Kone'nin kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Ceza alanında yaşanan karambol sonrası Malatyaspor savunması meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırmayı başardı.

Mücadele BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi (Dk. 75 Skuletic), Fatih Aksoy (Dk. 46 Kone), Cofie (Dk. 83 Djerler), Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 60 Fernando), Yatabare (Dk. 83 Yasin Öztekin)

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Robin Yalçın (Dk. 90 Kjartansson), Mina, Hadebe, Chebake, Acquah, Murat Yıldırım (Dk. 90 Fofana), Donald (Dk. 63 Walter), Gökhan Töre (Dk. 77 Yiğithan Güveli), Hafez, Umut Bulut

Gol: Dk. 68 Acquah (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 29 Hadebe, Dk. 85 Farnolle, Dk. 90+9 Mustafa Akbaş (Yedek kulübesinde) (BtcTurk Yeni Malatyaspor)