Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, bölgesel olarak gerçekleştirilecek ligin 16 grupta çift devre müsabaka sistemine göre oynanacak.

Normal sezonda gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar arasında yapılacak play-off mücadeleleriyle 8 takım Kadınlar 2. Ligi'ne yükselecek.

Normal sezon sonunda gruplarını ilk sırada tamamlayan takımların play-off müsabakalarında kura çekimine 1. torbadan katılacak.

''Normal sezonu 2. sırada tamamlayan takımlar 2. torbadan katılacak. 8 tarafsız merkezde oynanacak yarı final ve final müsabakaları ile üst ligde yer alma hakkını elde edecek 8 takım belirlenecek. Eşlemelere dair kura çekimi 16 Mart 2022 tarihinde saat 11.00'de normal sezon müsabakaları başlamadan önce online olarak gerçekleştirilecek."