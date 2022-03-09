TFF Kadınlar 3. Ligi başlayacak
TFF Kadınlar 3. Ligi 85 takımın katılımı ile 19 Mart Cumartesi günü başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, bölgesel olarak gerçekleştirilecek ligin 16 grupta çift devre müsabaka sistemine göre oynanacak.
Normal sezonda gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar arasında yapılacak play-off mücadeleleriyle 8 takım Kadınlar 2. Ligi'ne yükselecek.
Normal sezon sonunda gruplarını ilk sırada tamamlayan takımların play-off müsabakalarında kura çekimine 1. torbadan katılacak.
''Normal sezonu 2. sırada tamamlayan takımlar 2. torbadan katılacak. 8 tarafsız merkezde oynanacak yarı final ve final müsabakaları ile üst ligde yer alma hakkını elde edecek 8 takım belirlenecek. Eşlemelere dair kura çekimi 16 Mart 2022 tarihinde saat 11.00'de normal sezon müsabakaları başlamadan önce online olarak gerçekleştirilecek."
- 14:59
- 14:50
- 14:45
- 14:45
- 14:56