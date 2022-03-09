Malatya Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen şenliğin açılışında konuşan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bir günle sınırlandırmanın doğru olmadığını, her günün kadınlar günü olduğunu belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Açılış konuşmalarının ardından voleybol müsabakalarına geçildi.

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in eşi Songül Dağdeviren'in başlama vuruşuyla start alan voleybol şenliğinde birbirinden çekişmeli müsabakalar oynandı.

[Fotoğraf: AA]

Müsabakalar sonunda, 23 yıldır hem öğrenci hem de sporcu yetiştiren beden eğitimi öğretmeni Gülüzar Özdoğan'a, "Filenin Sultanları"nın imzaladığı ve Avrupa Şampiyonası'ndaki karşılaşmalarda kullanılan voleybol topu hediye edildi.

Voleybol şenliğine katılan takımlara kupa, sporculara ise çeşitli hediyeler verildi.

[Fotoğraf: AA]