Kulüp doktoru Burak Ayyıldız, kırmızı-beyazlıların internet sitesinden Yatabare'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

"Oyuncumuz Mustapha Yatabare, Antalyaspor maçının ardından sol kasıktan uyluğun iç kısmına uzanan ağrı ve sertlik şikayeti ile sağlık ekibimize başvurdu. Oyuncumuzun kontrollerinde sol uyluk iç kısmında ve arka adalede orta ve hafif seviyeli yırtıklar tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce hemen başlanılmıştır."