Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 14:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 tur heyecanı
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2021-2022 sezonu son 16 turu ilk maçları 10 Mart Perşembe günü oynanacak.
Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında son 16 turu ilk ayağı, 10 Mart Perşembe günü 8 maçla tamamlanacak.
Son 16 turu ilk maçlarının (TSİ) programı şöyle:
20.45 PAOK (Yunanistan) - Gent (Belçika)
20.45 Vitesse (Hollanda) - Roma (İtalya)
20.45 Slavia Prag (Çekya) - LASK (Avusturya)
20.45 Partizan (Sırbistan) - Feyenoord (Hollanda)
23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Basel (İsviçre)
23.00 Leicester City (İngiltere) - Rennes (Fransa)
23.00 PSV (Hollanda) - Kopenhag (Danimarka)
23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - AZ Alkmaar (Hollanda)
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