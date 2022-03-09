Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında son 16 turu ilk ayağı, 10 Mart Perşembe günü 8 maçla tamamlanacak.

Son 16 turu ilk maçlarının (TSİ) programı şöyle:

20.45 PAOK (Yunanistan) - Gent (Belçika)

20.45 Vitesse (Hollanda) - Roma (İtalya)

20.45 Slavia Prag (Çekya) - LASK (Avusturya)

20.45 Partizan (Sırbistan) - Feyenoord (Hollanda)

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Basel (İsviçre)

23.00 Leicester City (İngiltere) - Rennes (Fransa)

23.00 PSV (Hollanda) - Kopenhag (Danimarka)

23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - AZ Alkmaar (Hollanda)