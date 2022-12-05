Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Cüneyd Uslu bulunduğu cezaevinden getirildi.

Duruşmada müşteki eski futbolcu ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ile bazı müştekiler de katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

"Alkolün etkisiyle havaya ateş ettim"

Tutuklu sanık Cüneyd Uslu savunmasında "Alkolün etkisiyle havaya ateş ettim. Olay büyük bir talihsizlikti." dedi. Uslu, Oğuzhan Güneysu'nun yakın arkadaşının oğlu olduğunu belirtti.

"Alkolün etkisiyle havaya ateş ettim. Binayı görmem mümkün değil. Bu olay büyük bir talihsizliktir. Diğer sanık Oğuzhan yakın arkadaşımın oğludur. Riva'da bana ait yüzen evde oturmaya gittik. Ev iskeleye bağlı vaziyetteydi. Bir ara yiyeceklerimiz bitti, Oğuzhan’ı yiyecek almaya gönderdim. Oğuzhan gittikten sonra alkol kullandığım için ruhsatsız tabancayla rastgele ateş ettim. Benim bulunduğum yerden TFF görünmemektedir. Müştekileri tanımam. Kimseyi öldürmeye kastım yoktu."

Sanık kahkaha attı

Mahkeme başkanının ‘Mermi adamın kulağına kadar gitmiş’ sorusunun ardından sanık kahkaha attı.

Sanık Cüneyt Uslu savunmasının devamında "Olay sonrasında biz Oğuzhan ile ayrılmıştık. Mermilerin federasyona isabet ettiğini öğrenince olay yerine geldik, polislerle konuştuk. Orada ateş ettiğimi kabul ettim. Suçsuzum, beraatimi isterim. Oğuzhan yanıma geldiğinde ateş ettiğimi ve silahı saklaması gerektiğini söyledim. Ben 35 senedir Riva’da yaşıyorum. Ben Galatasaray taraftarıyım. İyi bir futbolseverim. Ben toplantı olduğunu bilmiyorum. Çok büyük bir tesadüf. Dünyanın hiçbir yerinde 9 milimetre mermi ile 150 metreden nokta atışı yapacak adam yok" ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık Oğuzhan Güneysu da marketten döndükten sonra Cüneyd Uslu'nun bir hata yaptığını kendisine söylediğini ifade etti.

Güneysu, yüzen evden ayrılarak sabit eve geçtiklerini belirterek, Uslu'nun kendisinden silahı saklamasını istemesi üzerine evin arkasında bulunan domates bahçesine sakladığını anlattı.

Müştekileri tanımadığını ve diğer sanığın eylemlerine katılmadığını ifade eden Güneysu, suçsuz olduğunu ve beratını istediğini bildirdi.

"Markete içki almaya gittim. Döndüğümde Cüneyd amca bir hata yaptığını söyledi. Daha sonrasında oradan ayrılıp eve geçtik. Sanık Cüneyd elindeki silahı bana verdi, 'bir yere sakla ben sonra alırım' dedi. Evin arkasındaki domates bahçesinin içine sakladım. Daha sonrasında Cüneyd amcayı bir arkadaşımızın mangal yapacağı yere bıraktım. Ben kendim eve geldiğimde polisin geldiğini gördüm. Daha sonrasında polislerle olay yerine gittik. Televizyonda haber olunca Cüneyd amca olay yerine gelip polise teslim oldu. Müştekileri tanımam. Durduğumuz yerden TFF binası gözüküyordu ancak önümüzde ağaçlar olduğu için neresinin ne olduğunu bilmemiz mümkün değildi. Ben diğer sanığın eylemlerine katılmadım. Suçsuzum, beraatimi isterim."

[Fotoğraf: DHA]

Hamit Altıntop: Birkaç silah sesi duydum

Müşteki Hamit Altıntop ise TFF Milli Takımlar Sorumlusu olduğunu beyan ederek, olay günü haftalık olağan toplantılarının olduğunu söyledi.

Kendisine yönelik bir tehdit olmadığını anlatan Altıntop, "Bir kaç el silah sesi duyunca ateş edildiğini düşünerek kendimizi yere attık. Cama dönüp baktığımda kurşun deliği gördüm. Duyduğum sesin de bu kurşuna ait olduğunu anladım." dedi.

Altıntop, sanıkları daha önceden görmediğini, aralarında herhangi bir husumet olmadığını ancak şikayetçi olduğunu ifade etti.

Diğer müştekiler de sanıklardan şikayetçi olduklarını söyleyerek cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, olay yerinde keşif yapılmasına ve tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianame

Tutuklu sanık Cüneyd Uslu ve tutuksuz sanık Oğuzhan Güneysu hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 19 müşteki için ayrı ayrı olmak üzere toplamda 171'er yıldan 285'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. Hazırlanan fezleke, dava açılması talebiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Olayın geçmişi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca kabul edilen fezlekede, TFF'nin Riva'daki merkez binasına 1 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin sanıklar Cüneyd Uslu ve Oğuzhan Güneysu'nun, 19 müştekiye yönelik "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 9'ar yıldan 15'er yıla kadar olmak üzere, toplam 171'er yıldan 285'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Sanıkların "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezasına çarptırılması istendi.