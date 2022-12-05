Galatasaray iç transfere ağırlık verdi. Sarı kırmızılılar, sözleşmesinde iyileştirme yapmak istediği Yunus Akgün ile masaya oturacak.

22 yaşındaki futbolcu, sezon başında takımın en az ücret alan oyuncularından biriydi. Yıllık 900 bin lira kazanan Yunus'un maaşının 12 milyon lira seviyesine çekilmesi bekleniyor.

Sözleşmesinin iyileştirilmesi sonrası, genç futbolcunun performansının da artması hedefleniyor. Galatasaray yönetimi, Yunus Akgün'ün ardından Kerem'e de teklif götürecek.

Bir önceki görüşmeden olumlu sonuç alamayan Galatasaray daha yüksek bir maaş sunacak. Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden görüşmelere başlaması bekleniyor.