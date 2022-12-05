Teknik direktör Francesco Farioli, turuncu-yeşilli ekibin Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenmanından önce yaptığı açıklamada, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen aranın alıştıkları tarzda olmadığını belirtti.

Sezon öncesi kampında yaptıklarına benzer çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Farioli, oyuncuların izinde dinlendiklerini kaydetti.

Farioli, iznin ardından çalışmalara yeniden başladıklarını aktardı.

"Hazır olabilmek için adım adım tempoyu artırarak ilerliyoruz. Hem fiziksel hem de mental olarak oyuncularımızı hazırlamaya çalışıyoruz. Oyuncuları hazırlamak için 5-6 gün yüklenmeye başladık. Onlar da çok iyi geri geldi. Evlerinde çok iyi çalışmışlar, dinlenmişler. Tamamen sıfırlanmış olarak geldiler. Şimdi önemli hazırlık maçlarımız var."

Farioli, oyun sistemlerine güvendiğini dile getirdi.

"İstatistiklere bakarsak ligde en çok şans bulan ikinci takımız. Bu, önemli bir istatistik. Özellikle top kazanma, topa sahip olma, pozisyon bulma gibi bu tarz istatistiklerde en önlerde yer alıyoruz."

"Eleştiriler olabilir"

Farioli, takımın bazı maçlarda kırılganlık gösterdiği eleştirilerine katılmadığını anlattı.

"Çünkü istatistikler bize bunu söylemiyor. İstatistiklere baktığımız zaman bizim daha fazla puan kazanmış olmamız gerekiyordu. Gerçeğe baktığımızda biraz daha farklı gözüküyor ama istatistikleri nasıl okuduğumuz çok önemli. Kırılgan lafına asla katılmıyorum ve kabul etmiyorum. Özellikle sert oynama, maçın yoğunluğu ve temposu anlamında Başakşehir'in arkasından ikinci sırada geliyoruz. O yüzden laflarımızı biraz daha dikkatli seçmemiz gerekiyor. Geri adım atmayacağız. Eleştiriler olabilir. Biz bir şeye inanıyoruz, oyuncular inanıyor. Devam edeceğiz. Eleştiriler olabilir ama bildiğimiz yoldan şaşmayacağız."

Farioli, duygusal anlamda desteklediği İtalya ve Türkiye'nin Dünya Kupası'nda olmamasının üzüntüsünü yaşadığını vurguladı.

"Belki de bu iki ülkenin bazı şeyleri gözden geçirmesi için bir fırsattır. Oyun olarak, sistem olarak bir şeyleri gözden geçirmeleri gerekiyor."

Farioli, Alanyasporlu futbolcu Famara Diedhiou'nun Dünya Kupası'nda Senegal formasıyla gol atmasının kendilerini mutlu ettiğinin altını çizdi.

"Dünya Kupası'nda özel olarak takip ettiğim bir takım yok. Daha çok bir hoca olarak, analiz ederek izlemeye çalışıyorum. Kesin olarak bir favori söylemek gerekirse, İspanya diyebilirim. Çünkü oyuna yaklaşımlarını çok beğeniyorum."

Efecan Karaca performansının artacağına inanıyor

Corendon Alanyaspor'un takım kaptanı Efecan Karaca, ligin geride kalan bölümünde 17 puan topladıklarını hatırlatarak, istedikleri seviyede olmadıklarını ifade etti.

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın kendileri için iyi olduğuna dikkati çeken 33 yaşındaki oyuncu, takımın moralinin yerinde olduğunu, aranın ardından hedefledikleri puanları alarak takımı üst sıralara taşımak istediklerini kaydetti.

Efecan, ligin son haftalarında sıkıntı yaşamamak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını aktardı.

"Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapacağız. Motivasyonumuzla, enerjimizle elimizden geleni yapacağız. İnşallah ligdeki gibi olmayacak."

Efecan Karaca, ligde ilk hafta forma giydikten sonra fibula kemiğinde çatlak oluştuğunu dile getirdi.

"Beş hafta oynayamadım, düzelince de çok idman yapma şansı bulmadan forma giymeye baladım. Yine de iyi diyebilirim. Performansım geçen seneki gibi değil ama sakatlık hem psikolojik hem de fiziksel olarak yordu. İkinci devre daha iyi bir Efecan izlettirmek istiyorum."

Efecan, Lionel Messi hayranı olduğu için Dünya Kupası'nda Arjantin'i tuttuğunu ancak favorisinin Brezilya olduğunu sözlerine ekledi.