Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 18:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ümraniyespor'da Nika Gagnidze ile yollar ayrıldı
HangiKredi Ümraniyespor'da Gürcü futbolcu Nika Gagnidze ile yollar ayrıldı.
Ümraniyespor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Nika Gagnidze ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmış bulunmaktadır. Takımımıza vermiş olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Nika Gagnidze, Ümraniyespor forması altında Spor Toto Süper Lig'de sadece iki maçta, sonradan oyuna dahil olarak görev yaptı.
Kulübümüz, Nika Gagnidze ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmış bulunmaktadır. Takımımıza vermiş olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/XiXSRD56F6— HangiKredi Ümraniyespor (@Umraniyespor) December 5, 2022
Etiketler: Ümraniyespor Transfer Haberleri
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