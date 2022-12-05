Haftayı 21 puanla 11. sırada tamamlayan siyah-beyazlı ekip, Dyorex Boluspor karşısında bu sezon en farklı galibiyetine imza attı.

Ligin 8. haftasında evinde Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olan Altay, tatil edilen Göztepe maçı dışında sonraki 7 karşılaşmada 4 galibiyet ve 3 beraberlikle 15 puan topladı.

Çaykur Rizespor yenilgisi sonrası Manisa FK ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarından 1-1 beraberlikle ayrılan Altay, deplasmanda Sakaryaspor'a 2-1 üstünlük kurdu. Bandırmaspor ile yine 1-1 berabere kalan İzmir temsilcisi, Göztepe karşılaşması dışında çıktığı 3 müsabakada Altınordu (2-0), Gençlerbirliği (1-0) ve Dyorex Boluspor'u (5-1) mağlup etti.

Tatil edilen Göztepe derbisi sonucunun henüz belli olmadığı ligde son 7 maçında yenilmeyen ve üst üste 3. galibiyetine imza atan Altay, 17. hafta mücadelesinde 10 Aralık Cumartesi günü Altaş Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak.

[Fotoğraf: AA]

Ozan Evrim Özenç'in yerine Mustafa Çalışkan görev aldı

Altay'da olaylı Göztepe maçında bir taraftarın saldırısı sonucunda yaralanan kaleci Ozan Evrim Özenç ve sakatlığı bulunan Eren Karataş'ın yokluğunda Boluspor karşısında kalede 18 yaşındaki Mustafa Çalışkan yer aldı. Genç kaleci profesyonel liglerde ilk kez forma giydi.

İzmir temsilcisi, Göztepe derbisinde yaşanan şiddet olaylarına karşı dünkü maçta siyah forma giydi. Ayrıca tribünlere siyah forma ile derbi maçta yaralanan kaleci Ozan ve Göztepe taraftarı Mehmet Çakır için "geçmiş olsun" çiçekleri bırakıldı.

Stat reklam panolarında da "Geçmiş olsun Mehmet Çakır", "Geçmiş olsun Ozan Evrim Özenç" ve "İzmir el ele şiddete karşı" yazılarına yer verildi.