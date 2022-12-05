Ankara Keçiörengücü beraberliğiyle puanını 24'e çıkaran Manisa FK, 16. haftayı 24 puan ve averajla 8. sırada tamamladı.

Kendi evinde ilk maçında Dyorex Boluspor'a mağlup olan Manisa temsilcisi, daha sonra yenilmediği 8 iç saha müsabakasında 3 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Manisa FK, ilk yarının son 3 maçında Göztepe (D), Tuzlaspor ve Pendikspor (D) ile karşılaşacak.

Ligde 15. haftadaki Altınordu maçında sakatlanan ve 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Adem Büyük, dün yedek kulübesinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.