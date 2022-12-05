Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 17:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa FK evinde kaybetmiyor
Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kalan Manisa FK, iç sahada son 8 maçta mağlup olmadı.
Ankara Keçiörengücü beraberliğiyle puanını 24'e çıkaran Manisa FK, 16. haftayı 24 puan ve averajla 8. sırada tamamladı.
Kendi evinde ilk maçında Dyorex Boluspor'a mağlup olan Manisa temsilcisi, daha sonra yenilmediği 8 iç saha müsabakasında 3 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.
Manisa FK, ilk yarının son 3 maçında Göztepe (D), Tuzlaspor ve Pendikspor (D) ile karşılaşacak.
Ligde 15. haftadaki Altınordu maçında sakatlanan ve 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Adem Büyük, dün yedek kulübesinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
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