Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'nde gerçekleştirilen kampta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Palut, son birkaç sezondur devre arası kampı için fırsat olmadığına değindi.

"Dünya Kupası'nın da olmasıyla bu sene böyle bir periyot yakaladık. Çalışma ortamları Antalya'da her zaman üst düzey. Mevsim şartları da çalışmak için uygun. 14 Aralık'a kadar burada çalışacağız."

Dünya Kupası arasında 24 puanla 4. sırada giren Konyaspor'un teknik direktörü, ilk bölümdeki performanslarıyla ilgili konuştu.

"Sıralama açısından kabul edilebilir bir konumdayız. Tabii ki arada bir kazanamama periyodu yaşadık. Kayserispor maçıyla bunu sona erdirdik. Kabul edilebilir olmakla beraber daha iyisini yapabilirdik. Puandan bağımsız futbol açısından konuştuğumuzda ise özellikle hücum anlamında geçen sezonun bir adım gerisinde kaldık. Bu arada yapacağımız çalışmalarla hem fiziksel güç hem de taktiksel olarak ayrıntılara eğileceğiz. Daha coşkulu, hücum zenginliği içeren oyunu da ligin ikinci bölümünde yakalamaya çalışacağız."

İlhan Palut, bu sezonun daha çekişmeli geçtiğini ve yarışın son ana kadar süreceğine değindi.

"Geçen sezon Trabzonspor'un forse ettiği ve bizim dönem dönem onları rahatsız etmeye çalıştığımız, son düzlükte Fenerbahçe'nin dahil olarak ikinciliği kazandığı bir yarış vardı. Çok çetin bir zirve mücadelesi olmadı. Ancak bu sezon öyle değil. Birçok takım hedefe kilitlenmiş durumda. Lig yarışının bu sezon daha çok takımla ve son haftalara kadar süreceğini düşünüyorum. Bir sıralama hedefi değil ama hep üst grubun içinde olmak istiyoruz. İnsanların ilgisini çekmek, fark yaratmak, potansiyelimizi sonuna kadar kullanmak istiyoruz."

Palut, şu an için transfer çalışması içinde olmadıklarını aktardı.

"Önümüzde bu oyuncu grubuyla geçmemiz gereken kupa ve lig maçları var. Zamanı gelince transfer düşünülecektir ama şu an için belirli, somut bir transfer çalışmamız yok."

Yabancı oyuncu kuralı

İlhan Palut, yabancı oyuncu statüsünde uygulanan ilk 11'de 8+3 kuralının değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Genç teknik adam, ilk 11 oluşturmakta ve oyuncu değişikliklerinde istemedikleri hamleler yapmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Palut, Kulüpler Birliği Vakfının futbolun paydaşlarıyla gerçekleştirdiği çalıştayın yararlı olacağına değindi.

"Futbolun bileşenlerinin fikirlerinin alınması çok önemli. Sonucu ne olursa olsun bunu saha içinde yaşayan, maçlarda bu kurala göre hareket eden teknik direktörlerin ve emekçilerin görüşleriyle kararların çıkması doğru olacaktır. Bu sene için bir kural var ve buna saygı duyacağız, ona göre konumumuzu alacağız. Bunu şu an için tartışmanın gereği yok ama ben artı konusunda son derece muzdaribim. Burada bir takım oluşturduk. 25 kişiyle çalışıyoruz. Oyuncuya, bu Türk, bu yabancı diye bakmamalıyım. Oyuncu değişiklikleri sırasında matematik yapmamız doğru değil. Bir kural konulmalı ama burada artıları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bütün oyuncularıma Konyaspor'un futbolcusu olarak bakıyorum. Başlarken veya oyuncu değişikliği sırasında hangi oyuncum gerekliyse onu kullanmalıyım. Bir değişiklik yapacaksam sadece gerektiği kadar değişiklik yapmalıyım. Bir oyuncuyu çıkarıp, yerine birini almam gerekirken beni alakasız ikinci bir değişikliğe zorlanmamalıyım. Bu konuda düzenlemeler yapılırsa biz de daha seri düşünürüz, sadece futbolun gerektirdiği işleri yaparız. Bir yandan da kuralı tutturma telaşından bizi kurtarmış olurlar."

Dünya Kupası'nda favorisi Fransa

Konyaspor Teknik Direktörü Palut, Katar'da devam eden FIFA Dünya Kupası'nda favorisinin son şampiyon Fransa olduğunu söyledi.

İlhan Palut, turnuva başlamadan önce de Fransa'yı favori gördüğünü anlattı.

"En baştan Fransa'yı favori görüyordum. Dünya Kupası'nı izledikçe İspanya'yı beğendim, her zaman Brezilya gerçeği var ama favorim Fransa."

Palut, Dünya Kupası'nda yaşanan sürprizlerle ilgili konuştu.

"Dünya Kupası'nda bütün maçları izleyemeye çalışıyorum. Yüksek fizik güçlerinin, temaslı oynayan tempolu ve saha içi taktik disiplinin üst kalitelere karşı mücadele edebildiğini bir kez daha gördük. Buna sahip ve kaliteli oyuncuları olan Fransa ve İngiltere gibi takımlar üstünlük sağlıyor. Ancak tam hazırlığı olmayan, isimler üzerinden gitmeye çalışan takımların organizasyon, fiziki güç ve temaslı oyun karşısında zor durumda kaldıklarını bir daha gördük."

Konyaspor, hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'nde kampa giren yeşil-beyazlı ekip, çalışmalarına sabah gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından kondisyon, çabukluk ve güç ağırlıklı bir çalışma yapan futbolcular, daha sonra 2 grup halinde pas ve top kapma çalışması üzerinde durdu.

Pas çalışması sırasında futbolcuların neşeli, istekli ve hırslı görüntüleri dikkati çekti. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.

Hafif sakatlıkları bulunan Endri Çekiçi ve Mame Diouf salonda çalıştı. Konyaspor, hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.