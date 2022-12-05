Mehtap, ortaokuldayken, annesinin, kardeşine göz kulak olması için kendisini güreş antrenmanlarına göndermesi sayesinde bu sporla tanıştı.

Antrenmanlarda heveslenerek minderlere ilk adımını atan Mehtap, milli güreşçi olmanın da gururunu yaşıyor.

[Fotoğraf: AA]

Yaklaşık 8 yıldır başarılarına yenilerini eklemek için aralıksız ter döken genç sporcu, bu yıl düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda birinci, 2022 Avrupa U23 Güreş Şampiyonası ile 5. İslami Dayanışma Oyunları ve Üniversitelerarası Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti.

Spor kariyerinin yanı sıra eğitimine de Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde devam eden Mehtap Gültekin, mesleğini eline alıp kendisi gibi sporcular yetiştirmeyi hedefliyor.

Milli güreşçi Yasemin Adar'ı örnek alan Mehtap Gültekin, yeni şampiyonluklar için yoğun tempoda çalışıyor.

[Fotoğraf: AA]

"Milli formayı giymek gurur verici"

Antrenmanlarını aralıksız sürdüren Mehtap Gültekin, yaklaşık 8 yıldır güreş yaptığını söyledi.

Mehtap, kısa sürede önemli başarılara imza attığını vurguladı.

"Güreş aklımda yoktu. İlk başladığımda annem istedi ama babam güreş olduğu için istemedi. Sonrasında babam da destek verdi. Dışarıdan da çok fazla 'Kızdan güreşçi mi olur?' diye tepkiler aldım ama başarı geldikçe her şey değişti."

[Fotoğraf: AA]

Mehtap, milli formayı giymenin gurur verici olduğuna dikkat çekti.

"Milli formayı giymek gerçekten çok güzel ve gurur verici bir duygu. Orada o İstiklal Marşı'nı okumak anlatılamaz. 2028 Olimpiyatları'nı kendime hedef koydum."

Bu ay sonu yapılacak Türkiye Şampiyonası'na yoğun şekilde hazırlandığını aktaran Mehtap Gültekin, "Antrenmanlarımız çok iyi gidiyor. Tekrar şampiyon olup derece getirmek istiyorum." ifadesini kullandı.