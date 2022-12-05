Ay-yıldızlı halterciler Ferdi Hardal, Kaan Kahriman, Hakan Şükrü Kurnaz, İbrahim Arat ve Yusuf Fehmi Genç, başkent Bogota'da 5-16 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonayı değerlendirdi.

Bu sezon 19. Akdeniz Oyunları'nda 2 altın madalya kazanan Ferdi Hardal, 61 kiloda olimpik bir sıklette yarıştığını belirtti.

"2022 yoğun bir sene oldu Kolombiya'daki dünya şampiyonasıyla 5. yarışmam olacak. Bu sene 4 yarışmanın hepsinde madalya kazandım, şampiyon oldum, üçüncülük kazandım. Kolombiya'da dan da ülkemize madalya getirmeyi istiyorum."

Ay-yıldızlı halterci Ferdi, Kolombiya'da 2024 Paris Olimpiyatları için kota puanının başlayacağını söyledi.

"Bu sene hiç antrenmanları bırakmadık, sürekli çalıştık. Kolombiya'da hedefimiz madalya kazanmak ama asıl hedefimiz 2024 Paris için kota alabilmek, burada madalyanın rengi fark etmez ama tabii ki herkes birincilik ister. Tokyo Olimpiyatları'na farklı nedenlerden dolayı gidemedim. 2024 Paris Olimpiyatları'na gitmeyi ve madalyayla ile dönmeyi çok istiyorum."

Çocukluğunda Naim Süleymanoğlu'nun ismini duyarak, onu izleyerek haltere merak saldığını belirten Ferdi, ileride olimpiyat madalyası kazanmış bir halterci olarak anılmak istediğini söyledi.

Kaan Kahriman: Seneyi madalya ile kapatmayı umuyorum

Milli halterci Kaan Kahriman ise 7 yıldır halter sorunu yaptığını belirtti.

"Bu sene gerçekten zorlu bir süreçti hiç durmadan kamptan kampa geçtik. Eve gitmeye bile neredeyse vaktimiz olmadı. Gençler dünya şampiyonasında koparmada altın madalya, toplamda da gümüş madalya kazandım. Sonra İslami Dayanışma Oyunları, Gençler Avrupa Şampiyonası devam etti hepsini madalya ile taçlandırdım. Son olarak Kolombiya'daki yarışmada da seneyi madalya ile kapatmayı umuyorum."

Kaan, büyükler Dünya Şampiyonası'na ilk kez katıldığını dile getirdi.

"Senenin başından beri kamp sürecindeyiz ama özel olarak bu şampiyona için 3 aydır aralıksız antrenman yapıyoruz. Kolombiya'da hedefim gençler dünya rekorunu kırmak. Asıl hedefim 2028 Los Angeles Olimpiyatları, olimpiyat madalyası için çalışmalarım buna yönelik. 2024 Paris süreci ise benim için tecrübe olacak. Daha 18 yaşındayım önümde uzun bir yol var."

İbrahim Arat, Hakan Şükrü de Kolombiya'da madalya hedefliyor

2022 Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazanan Hakan Şükrü Kurnaz ise haltere babasının tavsiyesiyle 10 yıl önce başladığını ifade etti.

"Kardeşim Kerem Kurnaz da halterde yıldızlar kategorisinde Avrupa şampiyonluğu kazandı. Bu sene benim için oldukça gurur vericiydi, oldukça yorulduk ama inşallah bu yarışmayı da atlattıktan sonra daha güzel olacak."

Hakan Şükrü, Dünya şampiyonasında ilk defa 96 kiloda yarışacağını belirtti.

"Mayıs ayında 81 kiloda gençlerde dünya şampiyonu oldum. Sonra İslami Dayanışma Oyunları'nda yaşımdan dolayı beşinci oldum. Şimdi ilk defa büyükler dünya şampiyonasında yarışacağımdan dolayı gerçekten heyecanlıyım. Bunun için çok çalıştım inşallah hem büyüklere katılmam devam eder hem de madalyalarım devam eder. Benim için 2024 Paris erken bir hedef, asıl hedefim 2028 Los Angeles Olimpiyatları."

Milli halterci İbrahim Arat ise aslen beden eğitimi öğretmeni olduğunu söyledi.

"Ülkeme ulusal ve uluslararası bir çok turnuvada madalyalar kazandırdım. Bununla da gurur duyuyorum. Şu anda 2024 Paris Olimpiyatları'nın vizesi niteliğinde olan dünya şampiyonasında yarışacağız."

İbrahim Arat, 10 gün önce Pursaklar'da düzenlenen Uluslararası Naim Süleymanoğlu Turnuvası'nda şampiyon olduğunu hatırlattı.

"Orası dünya şampiyonası öncesi kendimizi deneme fırsatı oldu. Kolombiya'da Allah nasip ederse 96 kiloda ülkem adına madalya kazanmak istiyorum. Burada inşallah kota alıp 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyorum. En azından dünya şampiyonasında bir madalya kazanıp ülkeme madalya ile dönmek istiyorum."

Yusuf Fehmi: Bu sezon bir çok madalya ve dereceler elde ettim

Bu sezon Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda biri altın 3 madalya kazanan Yusuf Fehmi Genç ise halterden önce 4 sene güreş yaptığını ancak halterde daha başarılı olduğunu söyledi.

Yusuf Fehmi, bu sene en tempolu yarışma sezonunu geçirdiğini belirtti.

"Bu sezon bir çok madalya ve dereceler elde ettim. Kolombiya'daki Büyükler Dünya Şampiyonası'nda da madalya kazanmak istiyorum. Bu sene Arnavutluk'ta Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldum. Yunanistan'da Gençler Dünya Şampiyonası'nda şampiyon oldum. Bir senedir milli takım kampından çıkmadım, sadece bir hafta ailemi ziyarete gittim, hala çalışıyoruz. 67 sıkletinde Kolombiya son yarışmam olacak. Benim için bu olimpiyat puanı getirmeyecek ama sonrasında 73 sıkletine çıkacağım. Bu sıklette Furkan Özbek de Türk rakiplerim arasında, birlikte çalışmalarımız devam edecek. Bu yarışmadan sonra Büyükler Avrupa Şampiyonası var. Orası benim adıma olimpiyat için önemli."