Milli takım antrenörü Yasin Yükseler, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kampın oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Amasya Spor Salonu'nda Avrupa Şampiyonası'na hazırlandıklarını ve kentte 4 kamp gerçekleştirdiklerini aktaran Yükseler, "Hamburg öncesi Amasya'da son kampımızın hazırlıklarını bitirmiş bulunmaktayız. Sürece baktığımızda çok planlı bir süreç yaşadık" dedi.

Milli takımın fizyolojik değerleri ve teknik becerilerinin en üst potansiyeli yakaladığını ifade eden Yükseler, "Bunu sahaya yansıtırsak Almanya'da daha iyi olacağını düşünüyorum. Umarım takımım bu çalışmaların karşılığını Almanya'da verir, Türkiye'ye başarılı bir şekilde dönmüş oluruz. Tabii birinci hedefimiz dünya kupası elemelerini geçmek yani ilk dörde kalırsak biz dünya kupasına katılma hakkı elde edeceğiz. Bu da Türk hokey tarihinin en önemli başarısı olacak. Ondan sonra da ülkemize bu çalışmanın karşılığı olan madalya ve kupayla dönmeyi sağlayacağız. Ben takımıma güveniyorum" değerlendirmesinde bulundu.

[Fotoğraf: TRT Spor]

"Umarım Dünya Kupası biletini alırız"

Milli takım kaptanı Perihan Çınar ise "Çok güzel bir süreç geçirdik. Güzel kamp dönemi geçirdik. Artık Almanya yolculuğumuz başladı. Zorlu bir süreç bizi bekliyor. Çok çetin rakiplerimiz olacak orada. Amacımız ilk dörde kalmak. Umarım her şey istediğimiz gibi olur. İlk dörde gireriz ve dünya kupası biletini elimize almış oluruz." diye konuştu.

Milliler, Almanya'nın Hamburg kentinde 7-10 Aralık'ta düzenlenecek Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası'na katılmak üzere bu ülkeye gitti.