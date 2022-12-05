Ülkede yaşayan 800 binden fazla Faslının çoğunlukta olduğu Madrid, Barselona, Murcia, Alicante ve Almeria kentlerinde polis acil müdahale birimlerinin aktif olacağı ve maç sonrası yaşanabilecek olası bir taşkınlığa karşı hemen müdahale edileceği duyuruldu.

İspanyol basınındaki haberlere göre, maçın izlenmesi için özel toplanma alanları olmayacak ancak kent merkezlerinde, meydanlarda polis sayısı artırılacak.

İspanya İslam Dini Dernekleri Federasyonu da yaptığı yazılı açıklamada, "İslam'da hemşehrilerimize yardım etmek farzdır. Futbol ya da genel anlamda spor, topluma İslam ahlakını, saygıyı ve toleransı göstermeye hizmet etmelidir. Toplumlar arası bölünmeye değil yakınlaşmaya hizmet etmelidir. Sonuç ne olursa olsun, sevinçte ya da üzüntüde kamusal kargaşaya, kamu mallarına zarara yol açacak hareketlerden kaçınmalıyız." çağrısında bulundu.

Her iki ülke milli takımları bu zamana kadar 3 kez karşı karşıya geldi, İspanya'nın 2 galibiyeti (Dünya Kupası elemeleri) bulunurken, 1 maç (Rusya'daki 2018 Dünya Kupası grup maçı) beraberlikle sonuçlandı.

Katar'daki Dünya Kupası'nın son 16 turunda yarın oynanacak İspanya-Fas maçı, TSİ 18.00'de başlayacak.