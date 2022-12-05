Niger Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Emmanuel Umar, ordunun, Niger eyaletine bağlı Gaskiya Bana bölgesinde silahlı çete üyelerine karşı operasyon düzenlediğini belirtti.

Operasyonda 20 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Umar, çok sayıda kişinin yaralı olarak kaçtığını ifade etti.

Umar, operasyonda silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 5 kişinin de kurtarıldığı bilgisini paylaştı.

Zaman zaman saldırıların düzenlendiği Niger eyaletinde şubatta silahlı çete üyesi 11 kişi idama mahkum edilmişti.