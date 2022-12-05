Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 16:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya ordusu 20 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirdi
[Fotograf: Reuters]
Nijerya ordusu, Niger eyaletinde düzenlediği operasyonda 20 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirdi.
Niger Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Emmanuel Umar, ordunun, Niger eyaletine bağlı Gaskiya Bana bölgesinde silahlı çete üyelerine karşı operasyon düzenlediğini belirtti.
Operasyonda 20 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Umar, çok sayıda kişinin yaralı olarak kaçtığını ifade etti.
Umar, operasyonda silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 5 kişinin de kurtarıldığı bilgisini paylaştı.
Zaman zaman saldırıların düzenlendiği Niger eyaletinde şubatta silahlı çete üyesi 11 kişi idama mahkum edilmişti.
Etiketler: Nijerya
Son Haberler
- 17:47
- 17:17
- 17:51
- 17:13
- 17:05
Sıradaki Haber
Aksaray'da 'şehrimi tanıtıyorum' gezisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz