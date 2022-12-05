Dünyanın en prestijli spor organizasyonları arasında yer alan FIFA 2022 Dünya Kupası'nın güvenliğine Mehmetçik de katkı sağlıyor.

Katar hükümetinin, dost ve müttefik ülkelerden silahlı kuvvetlere ait unsurlarla organizasyonun güvenliğine katkıda bulunma talebine, Türkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, İtalya, Fransa ve Pakistan'ın verdiği olumlu yanıtın ardından, "Katar FIFA 2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı" kapsamında Birleşik Müşterek Görev Kuvveti oluşturuldu.

Organizasyonun güvenliğinin sağlanması maksadıyla hayata geçirilen Birleşik Müşterek Görev Kuvveti, koordinasyon merkezinden sevk ve idare ediliyor.

[Fotoğraf: AA]

TBMM'ye gönderilen tezkerenin Genel Kurulda kabulünün ardından söz konusu faaliyetle ilgili görevlendirilen yerli ve milli imkanlarla üretilen TCG Burgazada ile Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) Savunma Bölüğü, Patlayıcı Madde Keşif ve İmha (PMKİ) takımı, bomba arama ve dronsavar timi de başkent Doha'daki çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Son teknolojiyle donatılmış bomba imha köpekleri

FIFA 2022 Dünya Kupasının güvenliğine katkı sağlayan unsurların arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı PMKİ takımı ve Bomba Arama Köpek (BAKÖ) timleri de yer alıyor.

[Fotoğraf: AA]

Bomba arama köpekleri her türlü bina, motorlu kara ve hava taşıtları, çanta, valiz ve şahıs üzerindeki patlayıcı maddeyi tespit edebiliyor.

[Fotoğraf: AA]

Köpeklerde ayrıca dışardan görüntü alınamayan yerlerin aranmasında kullanılan yüksek görüntü kalitesine sahip, kablosuz ve kızılötesi bağlantı imkanı sağlayan, gece görüş özelliği bulunan kamera ses sistemleri de bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Temel ve ileri itaat eğitimleri alan bomba arama köpekleri tarafından bulunan patlayıcıların imhasında ise PMKİ takımı görev üstleniyor.

[Fotoğraf: AA]

PMKİ takımı, patlayıcıların imhasında, Türk savunma sanayii ürünlerini etkin şekilde kullanıyor. Mehmetçiğin bu amaçla kullandığı araçlar arasında yerli ve milli üretim sinyal karıştırma cihazı MİLKAR 5S ile uzaktan komutalı Dinçer patlayıcı imha robotu da dikkati çekiyor.

[Fotoğraf: AA]