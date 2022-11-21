Katar'da başlayan ve dünyanın en büyük futbol organizasyonu olan Dünya Kupası'nda Türkiye yok. Turnuvaya katılamasakta temsiliyetimiz var.

Türk polisinin ve askerinin başarıları uluslararası arenada da karşılık buldu. Dünya Kupası'nın güvenliği Türk polisine ve Mehmetçik’e emanet.

Katar, 1 milyondan fazla kişinin katılacağı, Dünya Kupası etkinliklerini güvenli şekilde gerçekleştirebilmek için Türkiye'den destek istedi.

20 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın güvenliğinden Türk güvenlik güçleri sorumlu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen tezkerenin Genel Kurul'da kabulünün ardından Katar FIFA 2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekâtı güvenlik güçleri ülkeye gitti.

Görevlendirme kapsamında yerli ve milli imkânlarla üretilen TCG Burgazada da Katar’a gitti.

[Fotoğraf: AA]

Mehmetçik 6 ay, Türk Polisi 45 gün görev alacak

Türkiye, "Dünya Kupası Kalkanı Harekâtı" kapsamında, Katar'da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü personelini görevlendirdi.

Türk askeri 6 aylık süre için, milli komuta dâhilinde Katar'da risk ve tehditlerin giderilmesine yönelik görevlerde bulunuyor. Stadyum ve otellerdeki güvenlik operasyonlarına 3 bin 250 Türk Polisi, 45 gün boyunca destek sağlayacak.

[Fotoğraf: AA]

Stadyum güvenliği Türk Polisine emanet

Görevlendirilecek personelin tüm giderleri Katar tarafından karşılanıyor. Türk personel sadece kendi amirlerinden emir alıyor.

İki ülke arasında imzalanan protokole göre 3 bin çevik kuvvet ve takviye hazır kuvvet personeli, 100 özel harekât personeli, 50 bomba arama köpeği ve idarecisi, 30 çevik kuvvet köpeği ve idarecisi, 50 bomba uzmanı ve diğer koordinatör personel olmak üzere toplam 3 bin 250 personel görevlendirildi.

Türk polisi, ağırlıklı olarak stadyumlar ve takımların konaklayacağı otellerin güvenliğinden sorumlu oluyor.

[Fotoğraf: AA]

Katar güvenlik gücüne eğitim verildi

Güvenlik tedbirleri kapsamında emniyet teşkilatı, "spor güvenliği", "toplumsal olaylara müdahale", "terörizme karşı önemli tesisleri koruma", "köpek eğitimi" gibi konularda 47 programda toplam 791 Katarlı güvenli gücüne eğitim verdi.

[Fotoğraf: AA]

TCG Burgazada Doha açıklarında

TSK, kara ve deniz unsurlarından oluşan müşterek bir kuvvet de "Dünya Kupası Kalkanı Harekâtı" kapsamında Katar'da yer aldı. Türk donanmasından TCG Burgazada da Doha açıklarında görev yapıyor.

Türk korvetinin mürettebatı arasında su altı taarruz ve su altı savunma timleri de terör tehdidine karşı görev yapıyor.

MİLGEM TCG Burgazada'nın yanı sıra kimyasal biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit (KBRN) timleri, patlayıcı madde keşif imha (PMKİ), savunma, bomba arama ve dronsavar timlerinin de yer aldığı TSK unsurları, Dünya Kupası’nda görev yapıyor.

[Fotoğraf: AA]

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde eğitimleri tamamlanan timler de Türkiye’nin Katar'daki askeri üssü El Rayyan'da konuşlandı.

Katar Silahlı Kuvvetlerine katkı sağlamak üzere Türkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, İtalya, Fransa ve Pakistan'ın katılımıyla Birleşik Müşterek Görev Kuvveti oluşturuldu.

[Fotoğraf: AA]

Türk Savunma Sanayii ürünü Türk zırhlısı Ejder TOMA da Dünya Kupası’nda

Türkiye-Katar arasındaki güvenlik iş birliği kapsamında, ana paydaş olarak Türk polisinin yanısıra çeşitli Türk savunma sanayisi ürünleri de görev alıyor. Turnuva boyunca, Toplumsal Olaylara Müdahale aracı olarak bilinen TOMA’lar da işbaşında.

Fırlattığı suyun menzili 60 metre

Güvenlik güçlerinin toplumsal olaylara süratli ve etkin şekilde müdahale etmesini sağlamak amacıyla tasarlanıp üretilen Ejder TOMA, özgün askeri şase ve 4x4 hareket kabiliyetine sahip, tam bağımsız süspansiyonlu bir araç olarak geliştirildi.

Ejder TOMA, üstün yol ve arazi performansı ile kentsel ve kırsal alanlar ile sınır bölgelerinde asayiş ve güvenliğin tesis edilmesinde kullanılıyor. Özgün tasarım ve üretim su topu sistemi kullanılan araç, maksimum 60 metre su topu menziline sahip bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

5 bin litre su, 60 litre boya

Kısa, uzun ve sürekli atış olmak üzere 3 farklı su püskürtme seçeneği yer alan Ejder TOMA, 5 bin litre su, 60 litre gaz, 60 litre boya, 80 litre köpük kapasitesiyle görev yapıyor. Yanma ve darbeye dayanıklı bağlantı sistemleri kullanılan araç, göl ve kuyulardan su çekebiliyor.

Ejder TOMA'da ayrıca isteğe bağlı olarak çift su topu, LED'li ikaz sistemi, 360 derece görüntüleme sistemi, keşif ve gözetleme kamera sistemi, gece/gündüz görüş sistemi, uzak mesafe akustik caydırıcı cihaz, içeriden kumandalı çok namlulu gaz fişeği atar gibi ekipmanlarla donatılabiliyor.

[Fotoğraf: AA]

Türk polisi ve jandarma tarafından kullanılan Ejder TOMA, Körfez, Güney Amerika ve Afrika bölgelerindeki ülkelerden çok sayıda sipariş aldı.