Fenerbahçe’de Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada sakat oyuncuların takıma katılmasıyla forma rekabeti de artacak.

Teknik direktör Jorge Jesus, son maçlarda sakatlıkları nedeniyle Mert Hakan Yandaş, Luan Peres, Gustavo Henrique, Joshua King ve Lincoln Henrique’den yararlanamamıştı. Bitexen Giresunspor mücadelesinde Emre Mor ile İskoçya ile oynanan milli maçta Ferdi Kadıoğlu da sakatlanmıştı.

Bu oyuncuların, lige verilen arada tam olarak iyileşmesi bekleniyor. Böylece oluşacak kadro derinliği teknik direktör Jorge Jesus'un da elini güçlendirecek.

Portekizli çalıştırıcı, seçeneklerin artmasıyla yeniden üçlü savunmaya dönebilir.

Jorge Jesus, sakatlıklar nedeniyle değişiklik yapamadığı bazı mevkilerde belli oyuncular üzerine ısrar etmişti.

Portekizli teknik adam, eksik oyuncuların dönüşüyle birlikte rotasyonla sakatlık riskini de en aza indirmeye çalışacak.