2022 Dünya Kupası'nda perde açıldı. Açılış maçında turnuvanın ev sahibi Katar, Ekvador'u ağırladı.

Al Bayt Stadı'nda oynanan ve TRT ekranlarından yayınlanan A Grubu müsabakasını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetti. Ekvador, rakibini Enner Valencia'nın 16 ve 31'de attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Maçtan öne çıkanlar

Katar mücadeleye; Al Sheeb; Al-Rawi, Khoukhi, Hassan; Pedro Miguel, Hatem, Boudiaf, Al Haydos, Homam Ahmed; Almoez Ali, Akram Afif ilk 11'iyle başladı.

Valencia ilk 11'de

Ekvador ise sahaya; Galíndez; Preciado, Torres, Hincapié, Estupiñán; Ibarra, Méndez, Moisés Caicedo, Plata; Estrada, Enner Valencia 11'iyle çıktı.

"İlk gol" VAR`dan döndü

Fenerbahçe`de forma giyen Valencia, maçın 3. dakikasında topu ağlara gönderdi. Ancak ağlarla buluşan top, VAR incelemesinin ardından ofsayt olduğu gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Enner Valencia tarihe geçti

Ekvador, 16. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Enner Valencia, 2022 Dünya Kupası`nın ilk golünü kaydetti ve tarihe geçti.

⚽GOOOLL!! 2022 Dünya Kupası'nın açılış golü Fenerbahçeli Enner Valencia'dan geldi! pic.twitter.com/v8Qpc3OOJd — TRT Spor (@trtspor) November 20, 2022

Mücadelenin 31. dakikasında Valencia, kafa vuruşuyla takımı ve kendisinin 2. golünü attı.

⚽GOOOLL!! Katar'da Enner Valencia şov!! Mükemmel bir kafa vuruşu, Ekvador farkı ikiye çıkardı... pic.twitter.com/l2hwHOP6mb — TRT Spor (@trtspor) November 20, 2022

İlk yarı Ekvador'un Katar karşısında 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İlk yarının bitimine yakın sakatlık yaşayan Enner Valencia, mücadelenin 76. dakikasında yerini Cifuentes'e bıraktı.

İkinci yarıda iki takımın da atakları tabelayı değiştirmedi ve Ekvador, ev sahibi Katar'ı 2-0 mağlup etti.

A Grubu'nun diğer maçında ise 21 Kasım Pazartesi günü Hollanda ile Senegal kozlarını paylaşacak.