Tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini kapayan usta gazeteci Hıncal Uluç, 1 Kasım 1939 tarihinde Kilis'te dünyaya geldi.

1952 yılında Antakya'da ortaokula başladı, eğitimini Ankara Kurtuluş Lisesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandı.

Askerden döndüğü 1967 yılında gazeteciliğe Yankı gazetesinde başladı. 1980'de İstanbul'da Gelişim Yayınları'nın çıkarılmasında öncülük etti.

Hıncal Uluç, 1990 yılından bu yana Sabah ve zaman zaman Fotomaç Gazeteleri'ndeki köşe yazıları ve spor yorumlarıyla da tanınıyordu.

6 ay önce kalçasını kırdığı için by-pass ameliyatı geçiren Uluç, akciğerlerinde de büyük bir problem olduğu belirlenmiş aynı anda 2 ameliyat birden geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 83 yaşında hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim, basın dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve yorumcu Sayın Hıncal Uluç'a Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, okurlarına ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.