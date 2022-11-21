Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 00:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emine Erdoğan'dan Dünya Kupası paylaşımı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda tüm takımlara başarılar diledi.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Katar'ın ev sahipliğini üstlendiği 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanını lider eşleri ile birlikte paylaştık. Dostluk ve kardeşlik duygularının rekabete yenik düşmediği bir turnuva ümit ediyor, tüm takımlara başarılar diliyorum."
Etiketler: Dünya Kupası Emine Erdoğan FIFA
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