Giydiği kıyafetleri ve eğlenceli hareketleriyle Katar'da futbolseverlerin en çok fotoğraf çekildiği isimlerden biri olan Javier, Khalifa Stadı'nın önünde açıklama yaptı.

2010 Güney Afrika, 2014 Brezilya ve 2018 Rusya'dan sonra 2022 Katar'da da futbol heyecanını yaşayan Javier, "Pulpito" (Ahtapot) lakabıyla tanınıyor.

56 yaşındaki Kolombiyalı, futbolun kendisi için bir aşk olduğunu belirtti.

"Futbola bayılıyorum. Futbol için yaşıyorum. Futbol için çalışıyorum. Bu benim tutkum. Dünya Kupası'nda olmak benim için her şey demek. Futbol duygularımda ve kalbimde. 14 Kasım’da Katar'a geldim ve 14 maça gittim. Katar’da Dünya Kupası maçlarının oynandığı bütün statlarda maç izledim."

En büyük üzüntüsü Kolombiya'nın yokluğu

Javier, ülkesi Kolombiya'nın Katar'daki Dünya Kupası'na katılamamasından dolayı üzüntüsünü gözleri yaşlı bir şekilde anlattı.

"Kolombiya’nın Dünya Kupası'nda olmaması canımı yakıyor. Kolombiya benim ülkem. Kolombiya’yı seviyorum. Ben bir futbolseverim, o yüzden buradayım ve çok mutluyum ancak bir yanım buruk. Yine de gülüyorum çünkü dünyanın farklı ülkelerinden taraftarlarla futbolun keyfini çıkarıyorum."

"Katar en iyisi"

Katar'daki Dünya Kupası'nın şu ana kadar gittiği en iyi organizasyon olduğunu söyleyen 56 yaşındaki Kolombiyalı, "Bu zamana kadar 4 Dünya Kupası'nda bulundum. 2010, 2014, 2018 ve 2022. Bunların içinde en iyisi Katar." dedi.

Kolombiyalı taraftar, Dünya Kupalarındaki en unutamadığı anın 2018 Dünya Kupası son 16 turunda Kolombiya ile İngiltere arasında penaltılara giden karşılaşma olduğunu aktardı.

"Rusya'daki İngiltere-Kolombiya maçı dünya kupalarındaki en unutulmaz hatıram. Yerry Mina’nın 93. dakikada attığı gol beni çok sevindirmişti. Maç uzatmalara gitti, penaltılarda elendik. İngiltere'nin bizi elemesi annemi kaybettiğim gün gibi canımı yaktı. O gün çok ağladım. Benim hayatım futbol. Damarımı kesseniz kan yerine futbol topları çıkar. Bu benim için bir tutku. Eşim de beni destekliyor. Her Dünya Kupası'na beni yollarken, 'Kalbinin istediğini yap' diyor."

Javier, Dünya Kupası'nda olmanın kelimelerle anlatılmaz bir duygu olduğunun altını çizdi.

"Dünya Kupası bütün taraftarları birleştirir. Ben dünyanın çok farklı ülkelerinden arkadaşlar edindim. Rusya’da, Brezilya’da insanlar bana 'Pulpito' diye sesleniyordu ve onlarla kucaklaşıyorduk. Taraftarlar bunun keyfini çıkarmalı. Dünya Kupası'nda olmak Allah’ın bir lütfu. Ben de yeniden bir Dünya Kupası'nda olduğum için kendimi çok ayrıcalıklı hissediyorum."

Favorisi Brezilya

Kolombiyalı taraftar, Katar 2022'deki favorisinin Brezilya olduğunu aktardı.

"Açılış maçına da gittim. Benim favorim Brezilya hem çok iyi oyunculardan kurulu hem de komple bir takım. Onlara karşı finali kim oynar ona sonraki turlarda göreceğiz."

Javier, Kolombiyalı favori oyuncularının James Rodriguez, Falcao, Cuadrado ve Ospina olduğunu belirtti.

"Buradan büyük teknik direktör Pekerman’a da selam yolluyorum. O bizi Brezilya ve Rusya’da Dünya Kupası'na götürmüştü. 2026 ABD, Meksika ve Kanada’da Kolombiya milli takımı şüphesiz olacaktır. Katar’dan dünyadaki bütün taraftarlara selam yolluyorum."