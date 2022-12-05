Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 17:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kick boks ilk kez Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi Avrupa Oyunları'nda yer alacak
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Türkiye Kick Boks Federasyonu Salim Kayıcı, 2023 yılında Türkiye'de yapılacak olan Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi Avrupa Oyunları'nda (CISM) kick boks branşının da yer alacağını açıkladı.
Türkiye Kick Boks Federasyonu Salim Kayıcı, uzun uğraşlar sonunda kick boks branşının Avrupa oyunlarına dahil ettikleri için çok mutlu olduklarını belirtti.
Kayıcı, Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi Avrupa Oyunları'na 2023 yılında Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını hatırlattı.
"Bu önemli organizasyonda kick boks branşı da ilk kez yer alacak. Bizde başarılı sonuçlar almak için, sporcularımızla elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Branşımızın bu organizasyonda yer almasın da destekleri olan tüm kurumlara teşekkür ediyorum."
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