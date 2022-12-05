Türkiye Kick Boks Federasyonu Salim Kayıcı, uzun uğraşlar sonunda kick boks branşının Avrupa oyunlarına dahil ettikleri için çok mutlu olduklarını belirtti.

Kayıcı, Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi Avrupa Oyunları'na 2023 yılında Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını hatırlattı.

"Bu önemli organizasyonda kick boks branşı da ilk kez yer alacak. Bizde başarılı sonuçlar almak için, sporcularımızla elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Branşımızın bu organizasyonda yer almasın da destekleri olan tüm kurumlara teşekkür ediyorum."