2022 Dünya Kupası’nda son 16 turu heyecanı sürüyor. Japonya ile Hırvatistan, Al Janoub Stadı'nda karşılaştı. Maçı ABD'li hakem Ismail Elfath yönetti.

Müsabakaya etkili başlayan Hırvatlar girdiği pozisyonlardan sonuç alamadı. 43. dakikada gelişen Japonya atağında Daizen Maeda topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirirken, takımlar soyunma odasına bu sonuçla girdi.

55. dakikada Lovren’in ortasına ceza sahası içinde yükselerek kafa vuruşu yapan Ivan Perisic, topu uzak köşeden ağlara gönderdi.

Karşılıklı ataklarla geçilen ikinci yarıda başka gol olmazken, mücadelede uzatmalara gidildi.

Temponun düştüğü uzatma dakikalarında gol olmazken taraflar kozlarını penaltı atışlarında paylaştı. Hırvatistan’da kaleci Livakovic, 3 penaltı atışını kurtardı.

Vlasic, Brozovic ve Pasalic topu filelere göndererek kırmızı-beyazlıları çeyrek finale taşıdı. Japonya'da Minamino, Mitoma, Yoshida atışları kaçırırken, Asano topu ağlarla buluşturdu.

Hırvatistan çeyrek finalde Brezilya-Güney Kore eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

GOL - 43. dakikada Maeda Japonya'yı 1-0 öne geçirdi. Ritsu Doan'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkten Maya Yoshida'nın çevirdiği topu önünde bulan Daizen Maeda, altıpas önünden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Dominik Livakovic'in sağından ağlarla buluşturdu.

| Japonya, Daichi Kamada ile Hırvatistan kalesine çok etkili geldi! pic.twitter.com/IN3fugKFzI — TRT Spor (@trtspor) December 5, 2022

GOL - Hırvatistan'da Percic 55. dakikada skoru eşitledi. Dejan Lovren'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Ivan Perisic, hafif sol çaprazdan gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Shuichi Gonda'nın solundan uzak köşede ağlarla buluşturdu.

GOOLL! | Ivan Perisic'ten muhteşem bir kafa vuruşu! Hırvatistan dengeyi yakaladı. pic.twitter.com/zhMqI9GlW6 — TRT Spor (@trtspor) December 5, 2022

İki takım Dünya Kupası'nda 3. kez karşı karşıya geldi. İkisi de grup aşamasında olmak üzere 2006 Almanya'da oynanan maç 0-0 berabere tamamlanırken, Fransa 1998'deki mücadeleyi Hırvatistan 1-0 kazanmıştı.

E Grubu'nda Almanya ve İspanya'yı mağlup ederek büyük bir sürprize imza atan Japonya, 6 puanla lider olarak son 16 turuna yükseldi. 2018 Rusya'da final oynayan Hırvatistan ise F Grubu'nu 5 puanla ikinci sırada tamamladı ve son 16 turuna adını yazdırdı.

| Hırvatistan, normal ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta Japonya'yı penaltılarla 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. pic.twitter.com/b3NtDpCPRR — TRT Spor (@trtspor) December 5, 2022

Perisic, Mandzukic’i yakaladı

Japonya’ya karşı attığı golle takımına eşitliği getiren Ivan Perisic, Hırvatistan Milli Takımı formasıyla 33 gole ulaşarak, 45 gollü Davor Suker’in ardından en golcü 2. isim olan Mario Mandzukic’i yakaladı.

33 yaşındaki oyuncu, 2014 yılından bu yana 3 Dünya Kupası ve 2 Avrupa Şampiyonası’nda da gol atma başarısı gösterdi.

Stat: Al Janoub.

Hakemler: Ismail Elfath, Corey Parker, Kyle Atkins

Japonya: Gonda, Taniguchi, Nagatomo (Dk. 64 Mitoma), Tomiyasu, Yoshida, Endo, Morita (Dk. 105 Tanaka), Kamada (Dk. 75 Sakai), Doan (Dk. 87 Minamino), Ito, Maeda (Dk. 64 Asano).

Hırvatistan: Livakovic, Barisic, Lovren, Gvardiol, Kovacic (Dk. 99 Vlasic), Modric (Dk. 99 Majer), Brozovic, Juranovic, Perisic (Dk. 106 Orsic), Kramaric (Dk. 68 Pasalic), Petkovic (Dk. 62 Budimir (Dk. 106 Livaja)).

Goller: Dk. 43 Maeda (Japonya), Dk. 55 Perisic (Hırvatistan)

Sarı kartlar: Dk. 90 Kovacic, Dk. 116 Barisic (Hırvatistan)