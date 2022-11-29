Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Mehmet Büyükekşi, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesinde tedavisi süren Çakır'ı ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Mehmet Çakır'ı beklediğinden çok daha iyi gördüğünü söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Büyükekşi, yaralı taraftarın moralinin de yerinde olduğunu aktardı.

"Kendisi gayet iyi bir durumda. Bizim için en önemli konu insan sağlığı, onu bu şekilde görmek bizi çok mutlu etti. İnşallah yönetim kurulu üyemiz Talat Papatya iyileşir iyileşmez alıp federasyona getirecek kendisini. Biliyorsunuz haziran ayında İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali var. Final maçına davet ettim kendisini. O da 'inşallah' dedi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak bu spor taraftarımızın yanındayız. İnşallah güzel günlerde tekrar onla birlikte olacağız. Moral, motivasyonu gayet iyi."

[Fotoğraf: AA]

Ziyarette TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Nüket Küçükel Ezberci, Müslüm Özmen ve Talat Papatya'nın yanı sıra Göztepeli futbolcular Yasin Öztekin, İsmail Köybaşı ve Atınç Nukan da yer aldı.